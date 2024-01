Juntaen sier i en pressemelding lørdag at hæren slo tilbake mot et terrorangrep utført fredag kveld av en gruppe angripere som ankom på rundt 20 motorsykler.

Angrepet var rettet mot en militær stilling i Tyawa i regionen Tillaberi nær grensen til Burkina Faso.

– Det ble gjennomført flyangrep mot en andre kolonne med væpnede angripere på motorsykler og i andre kjøretøyer, sier juntaen i en TV-sendt uttalelse.

– Da området ble gjennomsøkt lørdag, oppdaget en militærpatrulje sårede sivile på stedet for flyangrepet, heter det videre.

Det er ikke oppgitt hvor mange sivile som ble rammet. Regimet sier det ble lagt til rette for å bistå de sårede, som ble evakuert til et helsesenter i en by i nærheten.

I likhet med nabolandene Burkina Faso og Mali, har Niger vært utsatt for vedvarende jihadistangrep, særlig i området der de tre landenes grenser møtes.