Guvernøren i Kursk-regionen, Roman Starovojt, skriver på Telegram at en innbygger i landsbyen Gornal er død etter å ha blitt truffet av granatsplinter i forbindelse med et droneangrep. Målet skal ha vært en militær flyplass.

I naboregionen Orjol ble et oljeanlegg truffet.

Russlands forsvarsdepartement melder at de har skutt ned fire ukrainske droner over Kursk-regionen, samt to droner over Orjol-regionen.

Orjols guvernør Andrej Klystjkov skriver at to droner traff et drivstofflager. Tre personer ble såret, ifølge guvernøren.