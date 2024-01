Retten skal høre muntlige innlegg i saken 8. februar.

Colorados øverste domstol bestemte før jul at Trump ikke får stille i nominasjonsvalget. De viste til hans rolle i stormingen av Kongressen i 2021 og et grunnlovstillegg som sier at den som har deltatt i oppvigleri ikke kan søke offentlige verv.

Kjennelsen om å utestenge Trump gjaldt bare nominasjonsvalget. Colorado regnes tradisjonelt som en sikker delstat for Demokratene, så en utestengelse fra selve presidentvalget i november ville trolig hatt begrenset praktisk betydning.

Også i flere andre delstater er det saker på gang med forsøk på å hindre den tidligere presidenten i å delta i årets valg. Noen saker er avvist, mens Maine har gått samme vei som Colorado.

Colorados høyesterett sa at deres vedtak ikke ville tre i kraft før tidligst 4. januar eller etter at landets øverste domstol har vurdert saken.