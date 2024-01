Statsminister Rishi Sunak kunngjorde onsdag beslutningen om å vedta lovgivning som både frikjenner og sørger for oppreising til postarbeiderne.

– Folk som jobbet hardt for lokalsamfunnene sine, fikk livet og ryktet ødelagt uten å ha skyld i det selv. Ofrene må få rettferdighet og oppreising, sa Sunak under spørretimen i Parlamentet onsdag.

Saken har blitt kjent som Post Office-skandalen, og har fått mye omtale i britiske medier.

Underskudd

Post Office-skandalen dreier seg om flere hundre selvstendig næringsdrivende som jobbet på oppdrag for et statlig postselskap. Mellom 1999 og 2015 ble de feilaktig tiltalt eller dømt for regnskapsfeil, tyveri og svindel. Men de manglende pengene i systemet skyldtes ikke tyveri, men en feil i programvaren Horizon, som arbeiderne brukte.

Post Office hevdet i årevis at data fra programvaren, utviklet av japanske Fujitsu og i bruk siden 1999, var pålitelige, mens de anklaget arbeiderne for tyveri.

Noen ble sendt i fengsel mens andre gikk personlig konkurs som følge av rettsforfølgingen.

– Etterlyst

Det var Storbritannias høyesterett som i 2019 slo fast at det var programvaren, ikke tyveri, som sto bak underskuddene. Men det er en ny TV-serie, som tar for seg historien om de feilaktig dømte arbeiderne, som har gitt saken ny oppmerksomhet.

– Dette er det vi har etterlyst, at dommene skal oppheves og anerkjennelse i form av lovgiving fra regjeringen, sier Tim Brentnall, en av de domfelte, til BBC.

Han sonet en 18 måneders betinget dom og 200 timer samfunnstjeneste før dommen ble opphevet i 2021.

– Det har gått to og et halvt år siden dommen min ble opphevet, og ingenting har egentlig skjedd siden, sier han.