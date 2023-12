De drepte og sårede ble angrepet mandag mens de sanket korn på området til en kirke i regionen Oromia, rundt 200 kilometer nordvest for hovedstaden Addis Abeba, forteller vitnene.

To diakoner, to pianister i kirkens orkester og en av sangerne i koret var blant de drepte, sier et ikke navngitt medlem av menigheten.

– Jeg hørte en ukjent og forferdelig lyd på vei til kirken for å delta i innhøstingen. Jeg så lik og likdeler spredd utover kornåkeren, sier kirkegjengeren til nyhetsbyrået Reuters.

Regjeringens talsperson Legesse Tulu avfeier vitneutsagnene og sier de er ren løgn. Statsministerens talsperson, talspersonen for de regionale myndighetene i Oromia og militærets talsperson har så langt ikke svart på henvendelser om en kommentar.

Fredssamtaler mellom regjeringen og Oromos frigjøringshær (OLA) ble avsluttet i november uten at man var kommet til en avtale som skulle få slutt på tiår med konflikt i regionen, som er landets største. Siden da har det vært sporadiske angrep i Oromia.