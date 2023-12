Luftforsvaret ødela ni angrepsdroner over Odesa, skriver byens guvernør Oleh Kiper på meldingstjenesten Telegram søndag morgen. Han sier det er det tredje russiske luftangrepet mot regionen den siste uken.

– En av de nedskutte dronene falt imidlertid ned i et boligområde i Odesa-distriktet og eksploderte, sier guvernøren, som legger til at flere hus ble skadd i angrepet og at en person mistet livet.

Det ukrainske luftforsvaret hevder å ha skutt ned en krysserrakett og 20 droner gjennom natten – blant annet i Odesa, Kherson, Zaporizjzja og Khmelnytskyj-regionene. Fra russisk side meldes det om 33 nedskutte ukrainske droner.

Luftforsvaret i Ukraina opplyser i tillegg at Russland har skutt en Iskander-rakett. De oppgir at den ikke nådde målet sitt, uten at det er kommet ytterligere detaljer.

Det russiske forsvarsdepartementet melder at de ukrainske dronene ble skutt ned før de nådde sine mål – og over regionene Lipetsk, Rostov og Volgograd.