Flere sykehus på Gazastripen er rammet av angrepene og av at vann og strøm har forsvunnet. Det har ført til flere sivile dødsfall, også blant barn.

– Jeg er rasende over at barn som behandles for amputasjoner på sykehus, blir drept på sykehusene, sier Elder tirsdag ifølge The Guardian.

Margaret Harris, talsperson for Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at situasjonen på Gazas sykehus er ubeskrivelig.