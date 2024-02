– Jeg har hatt omfattende samtaler med Israels statsminister i løpet av de siste dagene, nesten en time hver gang, fortalte Biden under en pressekonferanse i Det hvite hus fredag.

– Jeg har sagt, og jeg føler veldig sterkt for dette, at det må komme i stand en midlertidig våpenhvile for å få fangene ut, for å få gislene ut, sa Biden.

Biden har flere ganger den siste tiden advart Netanyahu mot å sende bakkestyrker inn i Rafah, der over 1,1 million internt fordrevne palestinere har fulgt Israels oppfordring om å søke tilflukt.

En slik bakkeinvasjon må ikke gjennomføres uten at det foreligger en troverdig plan for å beskytte sivilbefolkningen der, har Biden understreket.