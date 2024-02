Trump kom med uttalelsen da han fredag talte til organisasjonen Black Conservative Federation.

Der hevdet han at de mange sivil- og straffesakene mot ham har ført til større oppslutning om ham blant svarte velgere fordi de kan relatere seg til ham og ser på ham som et offer for diskriminering.

Nikki Haley, som forsøker å utfordre ham i Republikanernes nominasjonsvalg, kaller uttalelsene forkastelige.

– Men det er slikt som skjer når han ser opp fra teleprompteren. Det er kaoset som følger med Donald Trump, sa hun utenfor et valglokale i hjemstaten South Carolina, der Republikanerne har nominasjonsvalg lørdag.

– Slike fornærmelser kommer til å bli dagligdagse fra nå av, fortsatte hun.

Det ventes at Trump vinner nominasjonsvalget i delstaten med god margin.

Ekspresidenten hevder han er offer for politisk forfølgelse selv om det ikke foreligger beviser for at president Joe Biden eller Det hvite hus har hatt noen form for påvirkning i til sammen 91 lovbruddene han er tiltalt for i fire forskjellige saker.

Tidligere denne uken sammenlignet han også sine egne rettsprosesser med forfølgelsen av den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, som døde i forrige uke.