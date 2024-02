Trump kaller dommen komplett latterlig på sin egen Truth Social-plattform, der han omtaler dommer Arthur Engoron som skurk og anklager aktor i saken for å være korrupt.

– Denne «avgjørelsen» er en fullstendig og total farse. Vi kan ikke la denne uretten stå, skriver Trump.

Trump mister også retten til å inneha lederstillinger i selskaper i New York de neste tre årene. Hans advokat Alina Habba har sagt at dommen vil ankes.

– Ingen er hevet over loven

New Yorks justisminister Letitia James reiste søksmål mot ekspresidenten, hans to eldste sønner og familiebedriften Trump Organization. Anklagen er at de har lurt til seg bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper ved å blåse opp verdiene i selskapet.

Ifølge justisminister James må Trump og de medtiltalte betale mer enn 450 millioner dollar, drøyt 4,7 milliarder kroner.

– Donald Trump må omsider stå økonomisk til ansvar for sine løgner, juks og rystende bedrageri. For samme hvor stor, rik eller mektig man tror man er, så er ingen hevet over loven, sier hun.

Kan få problemer med å ta opp lån

Engoron skriver i sin kjennelse at Trump og hans medtiltalte i saken, sønnene Donald junior og Eric, «ikke er i stand til å erkjenne at de har handlet feil».

– Deres fullstendige mangel på anger grenser til å være patologisk, skriver Engoron.

Engoron, som avgjorde saken uten jury, forbyr også Trump og selskapene hans som er navngitt i søksmålet, fra å søke om lån fra institusjoner fra New York i tre år, noe som kan forhindre at Trump får hentet inn penger fra store amerikanske banker.

Engoron sier at Trumps og hans selskapers tidligere saker er del av grunnen for de strenge straffene. Trump Organization ble i 2022 funnet skyldig i skattesvindel.

