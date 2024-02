Til tross for at Trump stadig beskyldes for lovbrudd og uetisk atferd, er han populær på store deler av den religiøse høyresiden. I talen torsdag slo Trump fast at han står på deres side.

– Jeg står foran dere som en venn, alliert og trosfelle for å be om deres hjelp, støtte og forbønn for dette landet, sa han.

Talen i Nashville på konferansen for nasjonale, kristne TV-stasjoner ble også kringkastet.

– I min første presidentperiode kjempet jeg for kristne hardere enn noen annen president har gjort. Og jeg vil kjempe enda hardere for kristne i fire nye år i Det hvite hus, fortsatte Trump.

Sittende president Joe Biden fikk hard retorisk medfart, og venstresiden ble beskyldt for å påføre kristne skam – til tross for at Joe Biden er katolikk og ofte går på gudstjeneste.

– Vi har en inkompetent president. Han kommer ikke til å lede oss til det lovede land, sa Trump med referanse til Guds løfte til Israel i Det gamle testamente.