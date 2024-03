Flere hundre demonstranter tok seg inn i bygningen på 22-årsdagen for britenes tilbakelevering av Hongkong, der de vandaliserte bilder og møbler. Noen spraymalte slagord på veggene og malte over Hongkongs emblem på veggen.

Det var en av de mest kaotiske hendelsene i massedemonstrasjonene mot et forslag til utleveringslov. Forslaget ble senere trukket.

Blant de som er dømt, er skuespiller Gregory Wong og aktivistene Ventus Lau og Owen Chow. Dommer Li Chi-ho ga dem fengselsstraffer på mellom fire og et halvt år og seks år og ti måneder.

Også to journalister var tiltalt i saken. De har blitt frikjent for oppvigleri, men dømt for å ha tatt seg inn i bygget ulovlig. De to har fått bøter på henholdsvis 1500 og 1000 Hongkong-dollar. Én Hongkong-dollar er verdt rundt 1,4 norske kroner etter nåværende kurs.

Demokratiopprøret var det største i Hongkong mot det kinesiske kommunistpartiet siden studentprotestene på Den himmelske freds plass i Beijing i 1989.

Kinesiske myndigheter slo til slutt ned demokratiopprøret i 2019, og siden har Beijing strammet grepet.