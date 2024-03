Senatets flertallsleder, demokraten Chuck Schumer, kunngjorde et kvarters tid før fristen gikk ut midnatt natt til lørdag lokal tid, at Republikanerne og Demokratene er blitt enige om å stemme over budsjettet.

Schumer sier at begge partiene er enige i å stemme over flere endringer i budsjetteksten og deretter vedta budsjettet tidlig natt til lørdag lokal tid, melder NBC.

Teknisk sett vil da en delvis nedstenging av statsapparatet ha trådt i kraft, men ettersom det dreier seg om et så kort tidsrom, vil det ikke få konsekvenser, og president Joe Biden kan sette sin signatur på budsjettet lørdag, står det i en uttalelse fra budsjettkontoret i Det hvite hus.

Fredag godkjente Representantenes hus budsjettet og sendte det deretter til Senatet. Vedtaket i Huset ble gjort med 286 mot 134 stemmer. Dermed satte kongressrepresentantene sluttstrek for en seks måneder lang tautrekking om budsjettet for budsjettåret som startet 1. oktober. Budsjettforslaget har en ramme på 1,2 billioner dollar.

Sist uenighet om statsbudsjettet førte til nedstengning av deler av statsapparatet, var fra 22. desember 2018 til 25. januar 2019 mens Donald Trump var president.

En nedstengning fra lørdag ville blant annet ha ført til at soldater og statsansatte ikke ville få utbetalt lønn før nedstengningen er over, og at nasjonalparker ville stenge.