Utbruddet lørdag er det største siden desember i fjor.

– Det er for tidlig si noe sikkert, men en kvalifisert gjetning er at det ebber ut slik det har skjedd ved de tidligere utbruddene. Det har vært ganske stabilt gjennom natten og er stadig et majestetisk skue, sier Magnus Tumi Gudmundsson til morgensendingen i Ruv.

Han opplyser at intensiteten er på bare 2 til 5 prosent av det den var i begynnelsen.

Det islandske meteorologiske instituttet Vedurstofa sier at det fortsatt bygger seg opp lavastrømmer i sprekken og at lava strømmer ut i to retning: mot øst og mot vest i retning av Grindavik.

Lavaen beveger seg langsomt og har ikke brutt gjennom de største barrierer som er bygd. Men lavaen krysset søndag veien til Grindavik. På grunn av dårlig sikt er det vanskelig å følge utviklingen med webkameraer.

Utbruddet er det fjerde på Reykjaneshalvøya på like mange måneder og vurderes som det sterkeste så langt.