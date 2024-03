Klarna har ikke gitt tilstrekkelig informasjon om for eksempel hvordan personopplysninger vil bli lagret og opplysningene var vanskelig tilgjengelige og uklare, melder ankedomstolen Kammarrätten i sin kjennelse.

Boten er større enn den selskapet fikk av svenske Personverntilsynet, da de fikk et sanksjonsgebyr på 6 millioner svenske kroner.

– Lagmannsretten anser at et sanksjonsgebyr på 7,5 millioner er berettiget for å være effektivt, forholdsmessig og avskrekkende, sier Peder Liljekvist ved ankedomstolen i en uttalelse.

7,5 millioner svenske kroner tilsvarer 7,67 millioner norske kroner.