Den 56 år gamle tidligere marinesoldaten er den nye ravnemesteren ved den populære turistattraksjonen i hjertet av Storbritannias hovedstad. Han har ansvaret for å passe på de fjærkledde beskytterne av den 1000 år gamle festningen.

Ifølge et gammelt sagn vil kongeriket England falle dersom ravnene forlater festningen. På 1600-tallet ble kong Charles II fortalt om denne profetien, og han befalte at det alltid måtte være seks ravner ved Tower of London.

– Vi tar ansvaret for dette på største alvor. Og nå som jeg er ravnemester, hviler ansvaret på mine skuldre, sier Chandler.

«Beefeaters»

Når det kommer til selve profetien, vet ikke Chandler om den stemmer eller ikke.

– Vi har aldri hatt færre enn seks ravner, og det kommer heller ikke til å skje mens jeg er her, sier han.

Chandler, som offisielt tiltrer i stillingen i mars, er en del av festningens berømte Yeoman Warders – også kjent som Beefeaters – hvis røtter strekker seg tilbake til 1400-tallet. De er alle tidligere militæransatte som kler seg i karakteristiske svarte og skarlagensrøde uniformer i Tudor-stil og utfører flere oppgaver: De sørger for sikkerheten, har omvisninger på Tower of London og utfører seremonielle oppgaver.

Ravnemesteren leder en gruppe med fire andre Beefeaters som tar vare på de sju ravnene ved festningen – de seks Charles II beordret at skulle være der, pluss én ekstra.

Fengsel

Den nåværende samlingen av ravner ved Tower of London heter Jubilee, Harris, Poppy, Georgie, Edgar, Branwen og Rex. Det seneste tilskuddet, Rex, ble navngitt til ære for kroningen av kong Charles III i fjor.

De kullsvarte fuglene er et kjent skue ved festningen, som har fungert både som våpenlager, palass, fengsel, dyrehage og turistattraksjon.

Tower of London ble bygget av kong William I etter at han erobret England i 1066, og ble brukt som bosted for de kongelige i flere hundre år, men er kanskje mest kjent som et fengsel.

Flere kjente historiske skikkelser har vært fengslet der: Anne Boelyn, Henrik VIIIs andre kone som til slutt ble henrettet i 1536; hennes datter, daværende prinsesse Elizabeth som siden ble dronning Elizabeth I; Guy Fawkes, som prøvde å sprenge Parlamentet i luften, og Adolf Hitlers stedfortreder Rudolf Hess – for å nevne noen.

Tower of London er også åsted for mysteriet knyttet til de to prinsene, sønner av kong Edward IV, som ble innesperret der i 1483, og som angivelig ble drept av sin onkel, kong Richard III.

Rått kjøtt

Nå for tiden kommer nesten tre millioner turister til Tower of London hvert år for å suge til seg et årtusen med historie – og for å se de spektakulære kronjuvelene, som er utstilt der.

Den offisielle stillingstittelen «ravnemester» er bare 50 år gammel, selv om selve jobben har eksistert mye lengre. Chandler er den sjette innehaveren av stillingen.

Han har ansvaret for helsen og velferden til fuglene, som vanligvis går fritt rundt på Tower of London om dagen og sover i bur om natten.

Pliktene hans omfatter blant annet å vedlikeholde fuglenes innhegninger og å sørge for veterinæroppfølging og mating. Ravnene foretrekker å spise rått kjøtt, men de får også godbiter som hardkokte egg eller kjeks fuktet i blod.

– De er åtseldyr. De spiser nesten hva som helst, sier Chandler.

Intelligente

Fuglenes fjær trimmes for å hindre at de flyr av gårde, men det hender av og til at de rømmer. Ifølge stiftelsen som forvalter Tower of London, stakk en ravn ved navn Grog av i 1981 og ble sist sett utenfor puben Rose and Punchbowl på Londons østkant.

Chandler er uendelig fascinert av de svært intelligente fuglene, som han sier er like smarte som et sju år gammelt barn. Han nøler litt når han blir spurt om hvilken ravn han liker best, men svarer til slutt den rampete Poppy, som hopper rundt på gresset og ivrig tar imot tilbudet hans om en død mus til matbit.

– Ravner er sannsynligvis noen av de mest intelligente dyrene som finnes. Av og til er de for smarte for sitt eget beste. Men for meg er det det som er tiltalende, sier Chandler.

– Uforutsigbart

For å forberede seg til jobben som ravnemester, har han fått grundig opplæring og blant annet vært på fuglehåndteringskurs. Men Chandler sier at det ikke finnes noe kurs i verden som kan erstatte å faktisk være blant fuglene og bli kjent med vanene deres.

– Du vet aldri hva de kommer til å gjøre. De er alle helt forskjellige personlighetsmessig. Noen vil spille på lag, mens andre ikke. Det er uforutsigbarheten som også er det interessante med jobben.

– De prøver alltid å teste grensene våre. De vet hva de holder på med, sier ravnemesteren.