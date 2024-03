Dansk politi opplyser at de ble varslet rett før klokka 5, og at en mann ble kjørt til sykehus rett før klokka 7. Mannens tilstand er ikke kjent.

– Vi er massivt til stede der, og det kommer vi til å være i mange timer, sier visepolitiinspektør Lasse Michelsen.

Området rundt moskeen i Dortheavej er nå avsperret.

– Det er et stort område. Vedkommende ble funnet utenfor moskeen, men vi har grunn til at tro at hendelsen har tilknytning til selve moskeen, sier Michelsen.