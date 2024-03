Hernandez gjorde landet om til en «narkostat» i sin presidentperiode fra 2014 til 2022, mener amerikansk påtalemyndighet. Han skal ha samarbeidet med narkotikasmuglere og brukt militæret og politiet i landet til få tonnevis med kokain uhindret inn i USA.

En jury i New York kjente ham fredag skyldig i saken. Straffeutmålingen er ennå ikke klar. Hernandez ble pågrepet kort tid etter at presidentperioden hans var over og utlevert til USA.

Saken omfattet rundt 500 tonn narkotika som var produsert i Colombia og Venezuela. Smuglingen skal ha startet fra 2004 og fortsatt helt fram til 2022.

Amerikanske myndigheter mener ekspresidenten tok imot bestikkelser på flere millioner dollar fra narkokarteller i Honduras, Mexico og andre steder.

Med kjennelsen følger Hernandez i fotsporene til andre tidligere latinamerikanske statsledere som er dømt i USA – panamanske Manuel Noriega i 1992 og guatemalske Alfonso Portillo in 2014.