Saken mot den tidligere presidenten ble satt på pause av dommerne, som skal vurdere en kjennelse fra en lavere rettsinstans, som avviste Trumps påstand om at han hadde immunitet.

Høyesterett antyder at den vil jobbe raskt med saken.

Trump, som er den første ekspresidenten som straffeforfølges i USA, er soleklar favoritt til å bli Republikanernes kandidat til valget i november. Dermed ligger det an til at høstens valg blir en repetisjon av valget i 2002, der Joe Biden vant. Det er resultatet fra den gangen Trump anklages for å ha forsøkt å undergrave eller omstøte.