De ansatte krever høyere lønn og bedre arbeidsforhold.

Streiken kommer etter to tidligere streiker i den samme konfliktrunden. Hver av dem lammet selskapets passasjertrafikk i rundt et døgn.

Verdi krever en lønnsøkning på 12,5 prosent og en bonus for inflasjonskompensasjon for ett år. Lufthansa har tilbudt 10 prosent lønnsøkning for en periode på 28 måneder, ifølge nyhetsbyrået DPA.