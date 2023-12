Ifølge øyevitner er det observert flere stridsvogner i nærheten av byen Khan Younis mandag. Pansrede personellkjøretøy og bulldosere ble også sett i området, ifølge nyhetsbyrået.

59 år gamle Amin Abu Hola sier de israelske militærkjøretøyene har rykket to kilometer inn på palestinsk territorium i landsbyen Al-Qarara i nærheten av Khan Younis. Samtidig forteller 34 år gamle Moaz Mohammed at israelske stridsvogner er observert sør på hovedveien Salah al-Din, som knytter sammen nordlige og sørlige Gaza.

Israel har allerede skiftet fokus for bombingen fra nord til sør, og natt til søndag ble det meldt om vedvarende bombing av Khan Younis, to dager etter at en sju dager lang våpenhvile brøt sammen.