Guvernør Diego Sinhue Rodriguez i delstaten Guanajuato lover en grundig etterforskning av drapene.

Lokale medier melder at de fem mennene ble skutt, men dette er ikke offisielt bekreftet. Alle fem studerte på et universitet i nærheten. Universitetet holdt stengt mandag for å hedre drapsofrene.

De drepte studentene ble funnet på landsbygda utenfor byen Celaya, som de siste årene har vært hardt rammet av vold knyttet til narkotikakarteller. I juni utløste ett av kartellene en bilbombe rettet mot kriminalitetsforebyggende myndigheter. En offiser i nasjonalgarden ble drept.