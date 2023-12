I forrige uke fikk Kate Cox – en tobarnsmor fra Dallas-Fort Worth – vite at fosteret hennes har genfeilen trisomi 18. Det innebærer at det ikke er sikkert at fosteret vil overleve graviditeten. Dersom barnet blir født levende, vil det dø i løpet av få dager, ifølge søksmålet.

Ultralydundersøkelser har avdekket flere alvorlige helseproblemer, inkludert en forvridd ryggrad og unormal utvikling av hodeskallen og hjertet.

Tross dette sier legene hennes at den strenge abortloven i Texas betyr at det ikke er noe de kan gjøre og at hun må vente på at fosteret skal dø, står det videre i papirene som ble levert til retten tirsdag. Center for Reproductive Rights, som kjemper for abortrettigheter, leverte inn søksmålet på vegne av Cox.

– Spørsmålet er ikke om, men når, jeg må ta farvel med babyen min. Jeg forsøker å gjøre det beste for babyen og meg selv, men delstaten Texas tvinger oss begge til å lide, sier Cox.

– Jeg vil ikke fortsette med den smerten og lidelsen som har herjet dette svangerskapet, legger hun til. Den siste måneden har hun vært på tre forskjellige akuttmottak med kraftige kramper og uidentifiserte væskelekkasjer

Også ektemannen hennes er med på søksmålet. Han ønsker en kjennelse som sikrer at han ikke risikerer rettsforfølgelse for å hjelpe kona med å få abort. En fødselslege og gynekolog som har sagt seg villig til å utføre aborten dersom retten sier ja, er også part i søkemålet.