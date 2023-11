– Før konflikten var det rundt 3500 sykehusplasser i Gaza. Nå estimerer vi at det er rundt 1400, sier Tedros ifølge Reuters.

– De siste tre dagene har vi ikke fått oppdateringer på antall døde eller sårede i Gaza. Det gjør det vanskeligere å evaluere hvorvidt helsetjenestene fungerer.

Tidligere onsdag meldte Tedros at Verdens helseorganisasjon (WHO) har mistet alt av kontakt med helsepersonellet på sykehuset.

Israelske militærmyndigheter opplyste om aksjonen mot Shifa-sykehuset like etter klokka 1 natt til onsdag. Israel hevder at Hamas driver militær virksomhet fra sykehusets område, noe palestinske helsemyndigheter og sykehusets ansatte nekter for.