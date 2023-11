– Vi er nære på å nedkjempe militære styrker nord på Gazastripen, sa Israels forsvarssjef Herzi Halevi da han besøkte soldater på Gaza fredag.

Halevi sa også at de vil fortsette til «andre områder».

Han sa i tillegg at lederne for Hamas må elimineres systematisk og at Israel derfor vil rette operasjonene sine mot flere og flere områder.

Bakkeoperasjonene til Gaza har så langt vært konsentrert nord på Gazastripen, men eksperter mener det er en mulighet for at de etter hvert kan rette seg mot sør.