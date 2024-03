159 av de 300 folkevalgte stemte mot mistillitsforslaget, som var fremmet av sosialistdemokratiske Pasok.

Togulykken i febraur i fjor var den verste i Hellas' historie. 57 mennesker mistet livet da et godstog og et passasjertog kolliderte ved Tempi, snaut ti mil sørvest for landets nest største by Thessaloniki.