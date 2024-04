Ukrainske myndigheter opplyste tidligere tirsdag at de skjøt ned 20 russiske angrepsdroner over sju forskjellige ukrainske regioner i løpet av natten.

Flere steder oppsto det imidlertid skader der restene av dronene falt ned, blant annet i Lviv, Odesa og Poltava.

Ukraina opplyser også at de rammet et anlegg for flyproduksjon og et treningssenter for flygere med angrepsdroner i den russiske Voronezj-regionen.

Den ukrainske etterretningstjenesten sier det ble gjort stor skade på treningsanlegget i byen Borisoglebsk. Russiske medier sier imidlertid det bare er snakk om knuste vindusruter og mindre skader på fasaden.