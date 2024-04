I januar 2022 ble det innført en særavgift på avfallsforbrenning. På regjeringens bord ligger også et forslag om å innføre CO2-avgift på naturgass og flytende petroleumsgass (LNG) som brukes i prosessindustrien.

For begge disse ønsker regjeringen å gi et unntak for aktiviteter som allerede er omfattet av det europeiske kvotesystemet ETA.

Begrunnelsen er at dersom et foretak er underlagt både en karbonpris gjennom ETS og en avgift på utslipp gjennom særavgiften, utgjør dette en dobbelt belastning.

Men dette er ikke Esa umiddelbart enig i. De vil nå åpne en formell gransking av unntakene.

– I sin foreløpige vurdering konkluderer Esa med at begge tiltakene ser ut til å utgjøre statsstøtte, heter det i en pressemelding fra overvåkingsorganet tirsdag.

Å gi statsstøtte er omfattet av strenge regler i EU.

Esa påpeker også at de ennå ikke har mottatt en begrunnelse når det gjelder om tiltakene er forenlige med EØS-avtalens virkemåte.