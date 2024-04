Restriksjonene omfatter jern- og stålprodukter, utstyr til byggindustrien, maskiner og annet og trer i kraft umiddelbart, opplyser det tyrkiske handelsdepartementet tirsdag.

Kunngjøringen kommer etter at Tyrkia mandag varslet en rekke nye tiltak mot Israel som svar på at Israel avviste Tyrkias forespørsel om å slippe nødhjelp fra fly over Gazastripen.

– Det finnes ingen unnskyldning for at Israel blokkerer vårt forsøk på å bringe inn hjelp til den sultrammede befolkningen i Gaza fra lufta, sa utenriksminister Hakan Fidan.