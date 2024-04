Tyrkia varsler en reaksjon.

– I dag ble vi kjent med at forespørselen vår ble avvist av Israel. Det finnes ingen unnskyldning for at Israel blokkerer vårt forsøk på å bringe inn hjelp til den sultrammede befolkningen i Gaza fra lufta, sa utenriksminister Hakan Fidan.

– Vi har besluttet å sette i verk en serie nye tiltak mot Israel, fortsetter han.