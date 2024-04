Politikerne tok sitt utgangspunkt i en rapport om russisk desinformasjon og mulige bånd til AfD, samt intervjuer på den russiske nettsiden Voice of Europe med AfD-politikerne Petr Bystron og Maximilian Krah.

Politikere fra sosialdemokratene SPD, de Grønne, Fridemokratene FDP og konservative CDU og CSU kritiserte at AfD-politikere har vært i Russland og Belarus som valgobservatører og stadig besøker den russiske ambassaden.

Irene Mihalic i De Grønne kalte AfD en sikkerhetsrisiko og sa at partiet for lengst har gjort det klart hvor det står når det gjelder Vladimir Putin og har tapt sin uskyld, uansett om de blir betalt eller ikke.

SPDs Dirk Wiese kalte AfD et mikrofonstativ for Kreml, mens CDUs Christoph de Vries sa at Putin har funnet sine «nyttige idioter» i AfD.

Stefan Keuter i AfD forsvarte partiet ved å anklage de andre for å drive valgkamp og heksejakt mot dem.