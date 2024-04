151 av representantene i Riksdagen stemte for den nye loven, mens 148 representanter fra Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet og Miljöpartiet stemte imot opprettelsen av det den borgerlige regjeringen kaller sikkerhetssoner.

– Det er en stor risiko for at dette leder til raseprofilering, sa Mattias Vepsä fra Socialdemokraterna under debatten.

Han viste til at unge med utenlandsk bakgrunn ofte blir kroppsvisitert uten at politiet finner noe og fastholdt at den eksisterende politiloven åpenbart gikk langt nok.

Loven som nå er vedtatt etablerer områder der politiet får utvidede fullmakter til å gjennomføre kroppsvisitering og gjennomsøke kjøretøy, selv når det ikke foreligger mistanke om noe kriminelt.

– Kroppsvisitering krever ikke konkret mistanke om lovbrudd, men det kreves fortsatt saklige grunner som aldri bare skal være motivert av etnisitet eller nasjonalitet, sa Louise Meijer fra regjeringspartiet Moderaterna i debatten.