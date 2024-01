Politibetjenten anklages for å ha tatt tak i mannens hals og nakke og presset brystkassen mot bakken, skriver Dagens Nyheter. Det resulterte i at mannen ikke fikk nok oksygen og at hjertet stanset.

Politiet rykket ut en tidlig lørdagsmorgen etter meldinger om en utagerende mann som truet personer og slo mot biler.

Da politifolkene grep inn, oppsto det et basketak, og en av politibetjentene fikk et slag i hodet. Det var etter dette at politiet brukte vold mot mannen, ifølge tiltalen.

Den tiltalte politibetjenten nekter straffskyld.