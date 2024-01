Globalt gjelder dette 365 millioner mennesker, heter det i rapporten World Watch List 2024, som utarbeides av den kristne organisasjonen og legges fram onsdag.

Undersøkelsen viser også at 14.000 kirker ble tvunget til å stenge i fjor, noe som er en sjudobling fra året før, samt at antall angrep på kristne hjem har økt med hele 350 prosent. Antall kristne som er blitt tvunget ut av sine hjem, er mer enn doblet fra året før.

Bekymringsfull utvikling

– Rapporten viser en svært bekymringsfull utvikling for troende over hele verden. Demokratiske verdier er på vikende front, noe som rammer kristne og andre trosminoriteter hardt. Vi etterlyser et større engasjement fra vestlige politikere på vegne av alle de millioner av kristne som blir forfulgt for sin tro, sier generalsekretær Morten Askeland i Åpne Dører Norge.

I land hvor kristne opplever forfølgelse, vet vi at også andre etniske- og religiøse minoriteter lider, understreker han.

Nord-Korea topper listen, tett fulgt av Somalia og Libya. India scorer dårligere enn land som Saudi-Arabia og Kina når det gjelder trosfrihet, og havner rett bak Iran på listen. India ble i 2023 verdens mest folkerike land, og er en voksende handelspartner for Norge. Det avholdes valg der til våren.

Bekymret for situasjonen i India

– Vi setter i år et særlig fokus på situasjonen i India. India ble i løpet av 2023 verdens mest folkerike land, og landet liker å fremstille seg som verdens største demokrati. Dessverre har utviklingen de siste årene under en hindunasjonalistisk regjering vært svært negativ. Vårens valg blir et skjebnevalg – for Indias status som et land med demokratiske rettigheter og for millioner av trosminoriteter i landet, sier Askeland.

World Watch List har siden 1992 vært en årlig rapport som publiseres av Open Doors International. Rapporten rangerer landene i verden hvor det er vanskeligst å bekjenne og praktisere den kristne troen.