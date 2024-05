– Etter å ha tilbrakt fem år i Tyrkia, reiste Socrates Khalil tilbake til Kurdistan med et falskt pass og ble raskt pågrepet, heter det i en uttalelse fra sikkerhetsrådet fredag.

Khalil var kjent for å være en av al-Baghdadis fortrolige. Han laget bomber for IS og fikk ansvar for flere operasjoner, sier rådet videre.

De sier han var sentral da ekstremistgruppen i 2014 tok kontroll over den irakiske byen Mosul, og at han deltok i flere slag mot irakiske styrker og kurdiske peshmerga-styrker.