Alternative für Deutschland (AfD) har 17 prosent av velgerne i ryggen, viser målingen INSA har utført for Bild am Sonntag. Det er uendret fra april.

De to konservative søsterpartiene CDU og CSU er størst på målingen med 30 prosent oppslutning.

Regjeringspartiene Sosialdemokratene, De grønne og Fridemokratene får støtte fra henholdsvis 14, 13 og 4 prosent av velgerne, viser målingen.

AfD har de siste ukene vært omgitt av skandaler. Partiets frontkandidat i EU-valget Maximilian Krah har fått forbud mot å ytre seg offentlig. Det skjedde etter at han tok medlemmer av nazistenes fryktede SS-styrke i forsvar og sa at ikke alle blant dem var kriminelle.

Partiets andrekandidat Petr Bystron har også trukket seg fra valgkampen. Han mistenkes for å ha tatt imot bestikkelser, for hvitvasking og for å ha hatt kontakt med russiske nettverk. I forrige uke ble boligen hans gjennomsøkt av politiet.

Krahs tidligere assistent Jian Guo ble nylig pågrepet, mistenkt for spionasje for Kina.

– Det har ikke vært noen god uke. Vi har opplevd turbulens og utfallet har vært ubehagelig, medgir AfDs leder Alice Weidel.