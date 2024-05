Etter en ny runde med forhandlinger undertegnet partene lørdag en avtale som skal sikre deltakelse fra sivilsamfunnet i den videre fredsprosessen.

Avtalen er den første av seks planlagte steg i fredsprosessen, som ble innledet i 2022 med støtte fra garantistlandene Norge, Mexico, Venezuela, Cuba, Brasil og Chile.

Glemsel og straffrihet

– Fred kan ikke bygges på glemsel og straffrihet. Stemmene til ofrene er grunnleggende for denne prosessen og for legitimiteten til avtalene, heter det i en felles uttalelse fra regjeringen og geriljaen.

ELNs forhandlingsleder Pablo Beltran understreker viktigheten av at det dannes en bred sosial og politisk allianse for å forankre en framtidig fredsavtale.

ELN frøs i februar fredssamtalene med regjeringen i protest mot at regjeringen hadde forhandlet med utbrytere fra geriljagruppen.

Kidnappinger

Fredsprosessen ble gjenåpnet i april, men tidligere i måneden opplyste ELN at de ville gjenoppta kidnappinger mot løsepenger. Det har vært en viktig inntektskilde for geriljaen.

Bakgrunnen for dette var at president Gustavo Petro og den colombianske regjeringen ifølge dem hadde brutt et løfte om å skaffe internasjonal pengestøtte til geriljaen.

Regjeringens svar på dette var at pengestøtten ikke skulle være til erstatning for tapte inntekter fra kidnappinger, men at de bare var ment til å finansiere fredsprosessen.

Inspirert av Cuba

ELN ble dannet i 1964 og var inspirert av revolusjonen på Cuba. Geriljaen antas å ha i underkant av 6000 soldater.

Colombias største geriljagruppe Farc inngikk en fredsavtale med regjeringen i 2016 og omorganiserte seg til et politisk parti.

En utbrytergruppe fra Farc, som kaller seg EMC, har imidlertid nektet å legge ned våpnene.