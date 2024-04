– Jeg er glad for at rapporten viser at UNRWA har på plass gode rutiner som sikrer nøytralitet, og at organisasjonen arbeider i tråd med de humanitære prinsippene, sier Eide i en uttalelse.

– Rapporten sier samtidig at det er rom for forbedringer. UNRWAs generalkommissær Philippe Lazzarini skal nå utarbeide en handlingsplan for å følge opp anbefalingene, legger han til.

Eide sier ikke hva som kan forbedres, men ifølge ham vil Norge og andre giverland samarbeide med FN og UNRWA for å følge opp anbefalingene.

Israel beskyldte i januar tolv av organisasjonens 30.000 ansatte for å ha vært med på Hamas' angrep på Israel 7. oktober, der omkring 1140 personer, de fleste sivile, ble drept. Det gjorde at en rekke land stanset støtten til organisasjonen, blant dem USA, Australia, Canada, Tyskland og Sverige. Utenom USA har de fleste snudd.

FN ga de aktuelle ansatte sparken umiddelbart og satte i gang en intern granskning for å vurdere organisasjonens nøytralitet. Granskningen ble ledet av den tidligere franske utenriksministeren Catherine Colonna.