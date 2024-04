Loven går dermed videre til Senatet for behandling.

Republikanerne som har flertallet i Representantenes hus sørget for å inkludere lovforslaget i avstemningene lørdag der omfattende amerikansk støtte til blant annet Ukraina og Israel skal godkjennes.

Lovforslaget gir Bytedance et år på å selge Tiktok. Det har fått støtte fra den demokratiske senatoren Maria Cantwell, som leder handelskomiteen i Senatet. Det øker sjansene for at forslaget kan bli vedtatt kraftig.

Et tidligere forslag som Representantenes hus har behandlet ga Bytedance en frist på bare seks måneder.

Mange amerikanske folkevalgte og president Joe Bidens administrasjon mener Tiktok er en nasjonal sikkerhetsrisiko for USA, fordi kinesiske myndigheter kan presse selskapet til å dele brukerdata om sine 170 millioner amerikanske brukere. Tiktok har på sin side sagt at de aldri har delt amerikanske brukerdata og aldri ville gjøre noe slikt.