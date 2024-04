Mannen er av påtalemyndigheten navngitt som Jian G. og anklages for å ha spionert på kinesiske opposisjonelle i Tyskland og for å ha delt informasjon om EU-parlamentet med kinesisk etterretning.

Blant annet skal han ha videreformidlet informasjon om forhandlinger og avgjørelser i parlamentet. Mannen bodde i Brussel og i Dresden øst i Tyskland, der han ble pågrepet mandag. Leilighetene hans er blitt ransakt.

– Han står anklaget i en svært alvorlig sak om arbeid for en fremmed etterretningstjeneste, heter det i en uttalelse fra påtalemyndigheten.

Mannen jobber som assistent for EU-parlamentarikeren Maximilian Krah, ifølge AFP. Han er ytre høyre-partiet Alternativ for Tysklands (AfD) toppkandidat til EU-valget.

Partiet omtaler i en uttalelse pågripelsen som «svært foruroligende».

– Men da vi ikke har mer informasjon om saken, må vi vente på den videre etterforskningen til den føderale påtalemyndigheten, sier partitalsmann Michael Pfalzgraf.

Pågripelsen kom samme dag som at tre tyskere som mistenkes for å spionere for Kina, ble pågrepet i en annen sak. De mistenkes for å ha planlagt å utveksle informasjon om teknologi som kan brukes militært.

Tysklands innenriksminister Nancy Faeser omtaler pågripelse som «et angrep på det europeiske demokratiet». Hun sier videre at den som har en slik ansatt, bærer ansvaret.