Kritikerne mente at forslaget minnet sterkt om den undertrykkende russiske lovgivningen som brukes til å trakassere og tvinge opposisjonelle til taushet.

Regjeringspartiet tok fram igjen lovforslaget i forrige måned, etter at et tilsvarende utkast ble lagt bort i fjor i kjølvannet av omfattende misnøye og store demonstrasjoner.

Fra ord til handling

Videooverføring fra debatten viste at en representant for opposisjonen slo til et medlem av regjeringspartiet i hodet, hvilket utløste knuffing og allment håndgemeng. Dermed ble overføringen kuttet.

Også denne gangen var det store folkemengder utenfor nasjonalforsamlingen, og en større demonstrasjon skulle holdes mandag kveld. Motstandere av den såkalte agentloven viftet med EU-flagg og ropte «nei til russisk lov i Georgia».

– Georgia må ikke synke ned på nivå med autoritært russisk styre. Vi vil ikke la regjeringspartiet Georgisk drøm kaste bort landets mulighet til å bli medlem av EU, ropte en av demonstrantene, arkitekten Saba Gotua.

Agenter

Forslaget går ut på at medier og andre organisasjoner som får over 20 prosent av sin finansiering fra utlandet, må registrere seg som «agenter under utenlandsk påvirkning».

Regjeringen har forsvart forslaget med at de ønsker å få oversikt over hvilke organisasjoner som får støtte fra politiske krefter i utlandet, mens opposisjonen mener at forslaget er et forsøk på å trekke landet i mer autoritær retning.