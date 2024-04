Tunisiske tjenestepersoner opplyser dette til nyhetsbyrået Reuters onsdag.

Tirsdag ble 22 døde funnet utenfor kysten ved byen Sfax, i tillegg til at sju døde ble funnet utenfor Gabes.

Over 200 migranter har dermed mistet livet utenfor den tunisiske kysten siden nyttår.

Nabolandene Tunisia og Libya er de vanligste utreisestedene i Nord-Afrika for mange tusen migranter som hvert år risikerer livet for å ta seg til Europa over Middelhavet.

I fjor omkom eller forsvant minst 3.105 mennesker da de forsøkte å krysse Middelhavet på vei til Europa, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).