– Vårt svar vil være mye større enn nattens militæraksjon dersom Israel gjengjelder, sier Mohammad Bagheri i Irans militære til statlig TV.

Han legger til at Iran også advarer USA om at enhver støtte til et gjengjeldelsesangrep fra Israel vil føre til at amerikanske militærbaser blir mål for angrep.

Sjefen for Irans Revolusjonsgarde, Hossein Salami, advarer også om at Iran vil gjengjelde ethvert israelsk angrep på dets interesser, tjenestepersoner eller borgere.