Under et G7-møte på Capri i Italia vil han ikke svare på spørsmål om eksplosjoner i Iran og meldinger om at Israel gjennomførte en gjengjeldelsesaksjon natt til fredag.

– Jeg kommer ikke til å kommentere angivelige hendelser. Alt jeg kan si for USAs del, og for våre G7-partneres del, er at vi er opptatt av nedtrapping, sa Blinken på enn pressekonferanse.

– USA har ikke vært innblandet i noen offensive operasjoner, la han til.

Den italienske utenriksministeren, Antonio Tajani, hadde tidligere sagt at USA var blitt informert på forhånd, men han sa ikke av hvem og under hvilke omstendigheter.

Meldingene om et angivelig gjengjeldelsesangrep dominerte G7-møtet, men lite av debatten er sluppet ut til offentligheten. I kommunikeet heter det bare at G7, på bakgrunn av meldingene om angrep, oppfordrer partene til å avstå fra ytterligere opptrapping.