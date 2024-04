Cameron sa mandag at det iranske angrepet var å regne som en nesten totalt mislykket operasjon og sa at oppmerksomheten fortsatt må være rettet mot arbeidet med å skape våpenhvile på Gaza.

– Hvis du sitter i israel mandag morgen, synes du sikkert du har all mulig rett til å svare på det som skjedde. Men vi ber innstendig om at det ikke kommer til en gjengjeldelse, sa Cameron på Sky News.

Han betegnet operasjonen som et dobbelt nederlag for Iran. Angrepet var mislykket, og regimet har vist verden at de har en ondsinnet innflytelse i regionen ved at de er forberedt på å gå til slikt skritt, fortsatte den britiske statsministeren.