Taiwans nyvalgte president Lai Ching-te skal innsettes i mai.

– Forventningene våre, spesielt i denne viktige og sensitive perioden fram til innsettelsen 20. mai, er at alle land bidrar til fred og stabilitet, og at de unngår provoserende handlinger som kan føre til økt spenning, men at de i stedet viser tilbakeholdenhet, sa en amerikansk tjenesteperson lørdag.

Uttalelsen kom i forbindelse med kunngjøringen av at Blinken skal besøke Kina fra 24. til 26. april.