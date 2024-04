Trump blir høyst sannsynlig Republikanernes presidentkandidat i valget til høsten, og han håper å gjøre comeback i Det hvite hus.

Hans valgapparat har beskrevet Trump og Duda som «nære venner». Under møtet i New York diskuterte de to Dudas forslag om at Nato-land skal bruke minst 3 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvar.

– Jeg ble invitert av Donald Trump til hans private leilighet. Det var rett og slett et privat møte i forbindelse med mitt besøk til New York, sa Duda til journalister etter møtet.

Duda, hvis presidentperiode utløper i 2025, var en av Trumps foretrukne internasjonale partnere da han satt i Det hvite hus.