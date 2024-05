Kanalen Al Qahera siterer en ikke-navngitt egyptisk tjenestemann på dette. Meldingen er også gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

Tre israelske soldater ble drept da Hamas angrep grenseovergangen Kerem Shalom med rakettdrevne granater søndag kveld. Dette skal altså ha gjort forhandlingene om en våpenhvile på Gazastripen enda vanskeligere.

Søndag kveld forlot en Hamas-delegasjon Kairo uten å bli enige om noen avtale. Israelske myndigheter ber mandag sivile om å evakuere deler av byen Rafah, sør på Gazastripen.

Den samme tjenestemannen sier til Al Qahera at egyptiske meglere nå jobber intensivt for at situasjonen ikke skal eskalere videre.