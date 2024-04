– Mitt budskap til president Joe Biden er at det blir sett på som hykleri på industrielt nivå når USA gir massiv bistand – militær, politisk og økonomisk – til et Israel som beviselig har brutt folkeretten hver eneste dag siden midten av oktober, sier Flyktninghjelpens generalsekretær til NTB.

– Samtidig fryser USA bistanden til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) kun basert på anklager fra den ene stridende parten, anklager som nå er blitt tilbakevist, sier Jan Egeland.

Han går samtidig hardt ut mot USA og andre vestlige land som har vært tilbakeholdne i sin kritikk av Israels krigføring i Gaza.

– Dette er alvorlig for Vestens troverdighet. Hvordan kan vi få folk til å forstå at okkupasjon og overgrep mot sivilbefolkningen i Ukraina er galt, hvis det tolereres at Israel gjør det samme, spør Egeland.

Hundrevis av angrep

Torsdag besøkte Flyktninghjelpens generalsekretær Sør-Libanon, som daglig blir utsatt for angrep fra Israel. De siste 48 timene har angrepene blitt trappet opp, forteller Egeland.

– Det er lite kjent at det er hundrevis av angrep på mål i det sørlige Libanon hver eneste uke fra Israel. Det er også raketter som går den andre veien hver eneste dag, og som vanlig er det sivilbefolkningen som lider, sier han.

– Jeg møtte nettopp en familie der en åtte år gammel gutt spurte om jeg kjente Erling Haaland. Han var for øvrig fortvilet og fortalte at han ikke hadde vært på skolen siden 8. oktober, forteller Egeland.

Sivile ofre

Mens sivilbefolkningen i Nord-Israel er evakuert som følge av rakettangrepene fra Hizbollah-militsen, har det ikke vært noen organisert evakuering fra landsbyene på libanesisk side av grensa.

– Her er det jo ikke kapasitet eller ressurser til å organisere slik evakuering. 90.000 mennesker har flyktet for livet, men de fattige er igjen, forteller Egeland.

Nærmere 80 sivile er drept i israelske angrep mot Sør-Libanon siden oktober, blant dem barn, helsearbeidere og journalister. På israelsk side av grensa er ti soldater og sju sivile drept i Hizbollah-angrep.

Massive kutt

Israels terroranklage mot UNRWA, som landet ifølge en FN-gransking aldri har lagt fram beviser for, fikk en rekke land til å fryse pengestøtten til organisasjonen.

De fleste har nå gjenopptatt bistanden, men ikke USA som var organisasjonens største bidragsyter. Det har fått dramatiske følger, ikke bare for palestinerne på Gazastripen, men også for palestinske flyktninger i Libanon og andre land i regionen.

Ifølge UNRWA er det rundt 250.000 palestinske flyktninger i Libanon, ifølge enkelte andre anslag dobbelt så mange.

– Det er massive kutt både i matrasjoner og i kontantstøtten som har holdt mange palestinske flyktningfamilier i live, forteller Egeland.

Frykter blodbad

Statsminister Benjamin Netanyahu fastholder at israelske bakkestyrker vil rykke inn i Rafah lengst sør på Gazastripen, der over 1,1 million internt fordrevne palestinere har søkt tilflukt.

– Dette er verdens største flyktningleir, og palestinerne der kommer ikke til å flykte igjen. Dette kan bli et blodbad uten like, sier Egeland, som selv besøkte Rafah i februar.

Han frykter at en bakkeinvasjon i Rafah også vil få følger langt utenfor Gaza.

– Store deler av Midtøsten er nå som en trykkoker, dette kan rett og slett ikke fortsette, sier Egeland.