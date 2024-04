Ukrainske påtalemyndigheter har siden invasjonen i 2022 gått gjennom tusener av saker der det har vært mistanke om samarbeid mellom ukrainerne og russere.

– Under dekke av å være private reparatører har de reist rundt i Kharkiv-regionen alene og gjort seg notater om plasseringen til ukrainske styrker og forsvarslinjer. Dette skal de så ha formidlet videre til russerne, sier sikkerhetstjenesten SBU.

De to mistenkte ble arrestert i sine boliger. De risikerer livsvarig fengsel, sier SBU.

Russiske styrker tok delvis kontroll over Kharkiv-regionen under invasjonen, men klarte ikke å ta Kharkiv by. Regionen har vært under mer eller mindre kontinuerlig beskyting fra russisk side og fra områder som Russland har annektert i øst.